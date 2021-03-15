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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet vurgunu! 1 milyon TL'yi zimmetine geçirmiş

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Giriş: 15.03.2021 10:39
Güncelleme:15.03.2021 10:52
Ankara Büyükşehir Belediyesi'de bir yolsuzluk olayı daha ortaya çıktı. Belediyenin şirketlerinden ANFA Güvenlik'in finans sorumlusu Yasin Varol, bir milyon lirayı zimmetine geçirdiği için tutuklandı. Varol'un, yüklü miktardaki parayı abisi ve arkadaşlarının hesabına aktardığı belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde zimmet skandalı! ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ZİMMET SKANDALI!
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