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0){for(t=0;t
15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet vurgunu! 1 milyon TL'yi zimmetine geçirmiş Giriş: 15.03.2021 10:39 Güncelleme:15.03.2021 10:52 Ankara Büyükşehir Belediyesi'de bir yolsuzluk olayı daha ortaya çıktı. Belediyenin şirketlerinden ANFA Güvenlik'in finans sorumlusu Yasin Varol, bir milyon lirayı zimmetine geçirdiği için tutuklandı. Varol'un, yüklü miktardaki parayı abisi ve arkadaşlarının hesabına aktardığı belirlendi. DİĞER