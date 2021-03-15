Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet vurgunu! 1 milyon TL'yi zimmetine geçirmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'de bir yolsuzluk olayı daha ortaya çıktı. Belediyenin şirketlerinden ANFA Güvenlik'in finans sorumlusu Yasin Varol, bir milyon lirayı zimmetine geçirdiği için tutuklandı. Varol'un, yüklü miktardaki parayı abisi ve arkadaşlarının hesabına aktardığı belirlendi.

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