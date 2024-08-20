ANKA-3 önemli eşiği aştı! "Vatanımızın güvenliği için gün sayıyor"

Özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 bu defa iniş takımları kapalı şekilde test uçuşu yaptı. Anka-3, radarda görünmezlik özelliği, yüksek hız ve yüksek irtifa özellikleri ile dikkat çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN