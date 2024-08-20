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ANKA-3 önemli eşiği aştı!

ANKA-3 önemli eşiği aştı! "Vatanımızın güvenliği için gün sayıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 19:04
Özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 bu defa iniş takımları kapalı şekilde test uçuşu yaptı. Anka-3, radarda görünmezlik özelliği, yüksek hız ve yüksek irtifa özellikleri ile dikkat çekiyor.
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ANKA-3 önemli eşiği aştı! Vatanımızın güvenliği için gün sayıyor
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