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ANALİZ - Türk siyasi tarihinin kırılma noktası! Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyeri

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Giriş: 09.03.2021 11:59
Güncelleme:09.03.2021 12:06
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan tam 18 yıl önce , 9 Mart 2003'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyeri ve Türk siyasi tarihinin kırılma noktası o yıllar analiz haberimizde...

Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan tam 18 yıl önce , 9 Mart 2003'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyeri ve Türk siyasi tarihinin kırılma noktası o yıllar analiz haberimizde...

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