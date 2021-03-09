- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ANALİZ - Türk siyasi tarihinin kırılma noktası! Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyeri
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan tam 18 yıl önce , 9 Mart 2003'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyeri ve Türk siyasi tarihinin kırılma noktası o yıllar analiz haberimizde...
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan tam 18 yıl önce , 9 Mart 2003'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyeri ve Türk siyasi tarihinin kırılma noktası o yıllar analiz haberimizde...