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ANALİZ - Son yüzyılın en kanlı soykırımı Srebrenitsa! Dünya bu katliama neden sessiz kaldı? İşte yanıtı

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Giriş: 11.07.2020 16:12
Güncelleme:11.07.2020 16:29
Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Soykırımı üzerinden 25 yıl javascript:;geçmesine rağmen hala yakın tarihin utanç tablolarından biri olarak tazeliğini koruyor. Soykırım nasıl yaşandı? Dünya soykırıma neden sessiz kaldı? İşte dünya tarihine kara leke olarak geçen katliamı anlatan özel haberimiz...
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