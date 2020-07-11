ANALİZ - Son yüzyılın en kanlı soykırımı Srebrenitsa! Dünya bu katliama neden sessiz kaldı? İşte yanıtı

Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Soykırımı üzerinden 25 yıl javascript:;geçmesine rağmen hala yakın tarihin utanç tablolarından biri olarak tazeliğini koruyor. Soykırım nasıl yaşandı? Dünya soykırıma neden sessiz kaldı? İşte dünya tarihine kara leke olarak geçen katliamı anlatan özel haberimiz...