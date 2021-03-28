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ANALİZ - Siyah Amerika'nın feryadı: Nefes alamıyorum

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Giriş: 28.03.2021 14:55
Güncelleme:28.03.2021 14:59
Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 56 yıl önce bugün Martin Luther King'in önderliğindeki 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü. Geçtiğimiz yıl ise ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar korkutucu boyutlara ulaşmıştı. Peki 2021 Amerika'sında siyahilere neden ayrımcılık uygulanıyor? Dünyanın en ileri demokrasisi iddiasındaki ABD'de ırkçılığın kökleri neden kurutulamıyor?
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