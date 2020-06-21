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ANALİZ - Nesilden nesile kalan özgürlük mücadelesi! İşte kahramanları ve hayat hikayeleri |Video

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Giriş: 21.06.2020 11:15
Güncelleme:21.06.2020 11:15
Biri dünya ağır siklet boks şampiyonu, biri olimpiyat şampiyonu atlet, bir diğeri de milyonlarca insanın hakkını omuzlarına yüklenen bir aktivist... 'Özgürlükler ülkesi' diye kendi dünya görüşünü dünyaya empoze etmeye çalışan bir ülkede sırf ten renklerinden dolayı ikinci sınıf insan muamelesi gördüler, türlü eziyetlere maruz kaldılar. Fakat bu üç isim öyle büyük başarılara imza attı ki Amerika'nın görmediklerine dünya sahip çıktı. Muhammed Ali, Tommie Smith ve Malcolm X'in ırkçılığa karşı verdiği amansız mücadelenin hikayesi analiz haberimizde...

Biri dünya ağır siklet boks şampiyonu, biri olimpiyat şampiyonu atlet, bir diğeri de milyonlarca insanın hakkını omuzlarına yüklenen bir aktivist... 'Özgürlükler ülkesi' diye kendi dünya görüşünü dünyaya empoze etmeye çalışan bir ülkede sırf ten renklerinden dolayı ikinci sınıf insan muamelesi gördüler, türlü eziyetlere maruz kaldılar. Fakat bu üç isim öyle büyük başarılara imza attı ki Amerika'nın görmediklerine dünya sahip çıktı. Muhammed Ali, Tommie Smith ve Malcolm X'in ırkçılığa karşı verdiği amansız mücadelenin hikayesi analiz haberimizde...

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