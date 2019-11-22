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22.11.2019

ANALİZ - Kırmızı listeye alınan Dahlan kimdir? |Video

Türkiye terörle mücadelede tarihi bir süreçten geçerken, aynı zamanda BAE (Brileşik Arap Emirlikleri) eksenli yeni bir proje örgüt ile de karşı karşıya... Bu örgütün başında ise bölgedeki kirli işlerin adamı Muhammed Dahlan bulunuyor. BAE-Mısır ve Suudi istihbaratının yönlendirdiği Dahlan bölgede çeşitli örtülü operasyonlarda boy gösteriyor. Bu örgüt, geleneksel terör örgütlerinin aksine siber savaşlara yatırım yapıyor, algı inşa ediyor ve kamuoyu görüşlerini yönlendirmeye çalışıyor. Peki Gezi kalkışmasında, hain FETÖ darbe girişiminde, Arafat'ın ölümünde Dahlan'ın rolü ne? Tüm detaylar özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...

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