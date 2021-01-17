ANALİZ - Kaos ittifakının son kurbanı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu

CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasının ardından Başkan Erdoğan tarafından göreve getirilen tüm akademisyenleri hedef tahtasına oturttu. Gerekçe olarak da rektörlerin seçimle değil, atama ile belirlenmesi gösterildi. Ancak asıl rahatsızlık sebebi yasakçı ve vesayetçi anlayışa geçit verilmemesi oldu. Çünkü görevi döneminde açıktan siyaset yapan, iktidara ayar veren rektör ve akademisyen CHP'de baş tacı edildi. Ülkede kaos ve çatışma ortamı oluşturmak için hazırda bekleyenlerin sıradaki kurbanı ise Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih bulu oldu. İşte yaşanan sürecin perde arkasının anlatıldığı özel analiz haberimiz...