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ANALİZ – İYİ Parti ve CHP’nin terör çelişkisi

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Giriş: 17.01.2022 10:36
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teröristle foroğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel ile ilgili sessiz kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki bu sessizlik sürpriz olarak değerlendirilebilir mi? Akşener daha önce buna benzer olaylar karşısında nasıl tutum bir sergilemişti? İşte İYİ Parti hem de CHP'nin HDP samimiyetsizliğini anlatan analiz haberimiz...
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