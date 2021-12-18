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ANALİZ - İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği

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Giriş: 18.12.2021 19:40
Güncelleme:18.12.2021 19:40
Kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşum, TÜSİAD! Aslında sözde ekonomik bir oluşum ama ne hikmetse açıklamarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernek. İşte geçmişten bugüne TÜSİAD'ın yaptıklarının anlatıldığı özel analiz haberimiz.

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İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği
İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği
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