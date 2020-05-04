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ANALİZ - İslam'a Avrupa'da sempati Türkiye'de saldırı |Video
Koronavirüs salgınının Avrupa ülkelerini kasıp kavurması sürecinde İslam adeta yeniden keşfedildi. Ezanlar yıllar sonra yeniden duyulur oldu camilerde... Cadde ve sokaklarda Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinin yazılı olduğu afişler asıldı. Türkiye'de ise tam tersi bir durum var maalesef... Çoğunluğun müslümanlardan oluştuğu ülkede tedirgin eden bir İslam düşmanlığı yaşanıyor... Nasıl mı? Cevabı analiz haberimizde...
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