ANALİZ - İslam'a Avrupa'da sempati Türkiye'de saldırı |Video

Koronavirüs salgınının Avrupa ülkelerini kasıp kavurması sürecinde İslam adeta yeniden keşfedildi. Ezanlar yıllar sonra yeniden duyulur oldu camilerde... Cadde ve sokaklarda Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinin yazılı olduğu afişler asıldı. Türkiye'de ise tam tersi bir durum var maalesef... Çoğunluğun müslümanlardan oluştuğu ülkede tedirgin eden bir İslam düşmanlığı yaşanıyor... Nasıl mı? Cevabı analiz haberimizde...