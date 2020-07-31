ANALİZ – İki devlet bir millet: Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği

Türkiye, Güney Kafkasya ülkeleri ile tarihi ve kültürel bağlara sahip. Türkiye’nin Güney Kafkasya politikalarının temelini bölge ülkelerinin bağımsızlık ve egemenliklerinin pekiştirilmesi oluşturuyor. Peki Güney Kafkasya’da barış dili hakim olabilecek mi? Ermenistan’ın Dağlık Karabağ üzerindeki işgali acaba nasıl son bulacak? İşte bu soruların cevabı analiz haberimizde…