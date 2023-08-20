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ANALİZ-"Hak ve özgürlükler" alanında neler yapıldı?

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Giriş: 20.08.2023 18:57
3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye’de hizmet ve kalkınmanın yanında demokratik hukuk devletinin altyapısı da güçlendirildi. Peki son 21 yılda hak ve özgürlükler konusunda neler yapıldı, önümüzdeki dönemde neler yapılması planlanıyor?
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