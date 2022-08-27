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ANALİZ - Fransa’nın sömürdüğü kıta: Afrika... İşte Fransa'nın utanç dolu sömürgeci tarihi

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Giriş: 27.08.2022 16:58
Güncelleme:27.08.2022 17:04
Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Fransa Afirka'da neler yaptı? Fransa, daha önce sömürgelerinin bulunduğu ve büyük bir kısmında halen Fransızcanın kullanıldığı Afrika kıtasına politik ve askeri açıdan çok önem veriyor. Ayrıca, resmi olarak sömürgecilik bitse de 14 ülkeden koloni adı altında vergi alınmaya devam ediliyor. İşte Afrika'ya uygulanan koloni vergisi gerçeği...
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