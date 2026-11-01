Yeni Hal Yasası'nda 9 maddelik düzenleme! Tarladan sofraya dijital takip

Uzun süredir gündemde olan Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. Dört bakanlığın hazırladığı 9 maddelik taslakla aracı sayısının azaltılması, market raflarında yerli ürün zorunluluğu getirilmesi ve tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ürünlerin tarladan satış noktasına kadar dijital takibi öngörülürken, kurallara uymayanlara idari para ve hapis cezası getirilmesi planlanıyor. Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca da yeni Hal Yasası taslağına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Barış Yar, düzenlemenin ayrıntılarını ve sektör temsilcilerinin görüşlerini aktardı.