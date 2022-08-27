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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'yi hedef aldı! Dışişleri Bakanlığından sert tepki

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye’yi hedef aldı! Dışişleri Bakanlığından sert tepki

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye menşeli ağların Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü iddia etti. Fransa'nın meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü öne süren Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var." diye konuştu. Macron'un küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten sert tepki geldi.

Macron, dün geldiği Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, inkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürüttüğünü söyledi.

"FRANSA, AFRİKA'DA GÜVEN İNŞA EDECEK"

Macron, Fransa'nın Afrika'ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini savundu.

TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALDI: "TEK BİR DÜŞMAN VAR, FRANSA. BUNDA HEPSİ BİRLEŞİYOR"

Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa'nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, "siyasal İslamcı" aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti.

DIŞİŞLERİ'NDEN MACRON'A TEPKİ / VİDEO

Macron, ayrıca, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." diye konuştu.

KATLİAM YAPTIKLARI TOPRAKLARDA KONUŞTU: "FRANSA KARŞITI FİKRE KAPILMAYIN"

Fransız Cumhurbaşkanı, Afrikalı gençlerin kendisine sorunları basitçe açıklaması gerektiğini ve Fransa karşıtı fikre kapılmalarının doğru olmadığını belirtti. Macron, "Belki de atalarınızın ve ebeveynlerinizin mücadelesi buydu ama şimdi Afrika'da size (Fransa hakkında) mesnetsiz şeyler öğretiliyor. Yanlış." ifadelerini kullandı.

Sorunların karşılıklı konuşarak aşılacağını savunan Macron, kendisinin Afrika'yı sömüren ailelerden ve nesillerden birine ait olmadığını ancak bu meseleyi çözmeye çalıştığını anlattı.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Macron'un küstah sözlerine yanıt geldi. İşte açıklamaları:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yapmakta olduğu ziyaret sırasında diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir.

Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez.

Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye, hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir.

Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır.

Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz."

Dışişleri’nden Macron’a tepki DIŞİŞLERİ'NDEN MACRON'A TEPKİ

Macron Cezayir’de Türkiye’yi hedef aldı MACRON CEZAYİR'DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
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