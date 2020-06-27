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ANALİZ - Dünya Sağlık Örgütü neden hedefte? DSÖ salgına karşı hangi adımları attı? | Video
ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Örgütün koronavirüs salgınına karşı geç harekete geçtiğini ve Çin'in piyonu haline geldiğini söylüyor. Peki Trump'ın açıklamaları neye dayanıyor? ABD örgüte yönelik yardımları keserse ne olacak?