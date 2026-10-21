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MEB'den sınav sisteminde yeni dönem! Sorular 8 bin soruluk havuzdan seçilecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB'den sınav sisteminde yeni dönem! Sorular 8 bin soruluk havuzdan seçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde ölçme ve değerlendirme süreçlerini standartlaştırmak amacıyla Dijital Sınav Yönetim Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayacağı belirtilen uygulamada öğretmenler, 26 Ekim'den itibaren EBA üzerinden 16 branş için hazırlanan 8 bin soruluk havuzdan yararlanabilecek. Açık uçlu ve yapay zekâ destekli soruların yer alacağı sistemle okullar arasındaki değerlendirme farklılıklarının azaltılması hedefleniyor.

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