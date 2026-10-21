-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Gaziantep'te çöpe gidecek malzemeler sanat eserine dönüşüyor! Mozaikle yeni hayat
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gaziantep'te çöpe gidecek malzemeler sanat eserine dönüşüyor! Mozaikle yeni hayat

Gaziantep'te bulunan Mozaik Eğitim Merkezi'nde atık cam, kırık seramik ve kullanılmayan eşyalar, binlerce yıllık mozaik sanatıyla yeniden hayat buluyor. Yılda yaklaşık 9 bin kişiye eğitim verilen merkezde hem kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, çalışmaların ayrıntılarını A Haber'e anlatırken muhabir Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, merkezdeki faaliyetleri görüntüledi.

Konya'da akılalmaz tarihi eser hırsızlığı! 1800 yıllık Roma kaidesini kepçeyle çaldılar
Sonraki Video
Konya'da akılalmaz tarihi eser hırsızlığı! 1800 yıllık Roma kaidesini kepçeyle çaldılar
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar