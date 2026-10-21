Gaziantep'te çöpe gidecek malzemeler sanat eserine dönüşüyor! Mozaikle yeni hayat

Gaziantep'te bulunan Mozaik Eğitim Merkezi'nde atık cam, kırık seramik ve kullanılmayan eşyalar, binlerce yıllık mozaik sanatıyla yeniden hayat buluyor. Yılda yaklaşık 9 bin kişiye eğitim verilen merkezde hem kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, çalışmaların ayrıntılarını A Haber'e anlatırken muhabir Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, merkezdeki faaliyetleri görüntüledi.