ANALİZ – Dinmeyen acı… Boraltan katliamı! Tanıkları Boraltan’ı anlattı

Yıl 1945... Türkiye Milli Şef İsmet İnönü dönemindeydi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda CHP'nin başındaki İsmet İnönü'ydü. O dönem Azerbaycan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 146 Azerbaycanlı aydın, başında Stalin'in olduğu Sovyet rejimine teslim edilmiş ve katledilmişti. Bu acı olay tarihe "Boraltan Köprüsü Katliamı" olarak geçmişti. Peki o dönem neler yaşanmıştı? Zamanın CHP hükümeti göz göre göre bu katliama neden izin vermişti? Tüm bu soruların cevapları analiz haberimizde...

Yıl 1945... Türkiye Milli Şef İsmet İnönü dönemindeydi.

Cumhurbaşkanı aynı zamanda CHP'nin başındaki İsmet İnönü'ydü. O dönem Azerbaycan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 146 Azerbaycanlı aydın, başında Stalin'in olduğu Sovyet rejimine teslim edilmiş ve katledilmişti.

Bu acı olay tarihe "Boraltan Köprüsü Katliamı" olarak geçmişti. Peki o dönem neler yaşanmıştı?

Zamanın CHP hükümeti göz göre göre bu katliama neden izin vermişti? Tüm bu soruların cevapları analiz haberimizde...