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ANALİZ - CHP'de tarih tekerrür mü ediyor? Bülent Ecevit İsmet İnönü'den genel başkanlığı nasıl devralmıştı?
Ana muhalefet partisi CHP'deki kopuşlar ve parti içi kavgalar akıllara İsmet İnönü - Bülent Ecevit dönemini getiriyor. Peki Ecevit- İnönü'den genel başkanlık koltuğunu nasıl devralmıştı? 'CHP de tarih tekerrür mü ediyor? Bu sorunun yanıtı ve daha fazlası özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...