ANALİZ - CHP'de tarih tekerrür mü ediyor? Bülent Ecevit İsmet İnönü'den genel başkanlığı nasıl devralmıştı?

Ana muhalefet partisi CHP'deki kopuşlar ve parti içi kavgalar akıllara İsmet İnönü - Bülent Ecevit dönemini getiriyor. Peki Ecevit- İnönü'den genel başkanlık koltuğunu nasıl devralmıştı? 'CHP de tarih tekerrür mü ediyor? Bu sorunun yanıtı ve daha fazlası özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...