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ANALİZ - CHP'de tarih tekerrür mü ediyor? Bülent Ecevit İsmet İnönü'den genel başkanlığı nasıl devralmıştı?

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Giriş: 19.01.2021 16:34
Güncelleme:19.01.2021 16:36
Ana muhalefet partisi CHP'deki kopuşlar ve parti içi kavgalar akıllara İsmet İnönü - Bülent Ecevit dönemini getiriyor. Peki Ecevit- İnönü'den genel başkanlık koltuğunu nasıl devralmıştı? 'CHP de tarih tekerrür mü ediyor? Bu sorunun yanıtı ve daha fazlası özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...
CHP'de tarih tekerrür mü ediyor?
CHP'de tarih tekerrür mü ediyor?
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