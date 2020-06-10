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ANALİZ - Bebek katili PKK! |Video

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Giriş: 10.06.2020 15:03
Güncelleme:10.06.2020 15:03
Terör örgütü PKK dünyanın en kanlı sivil katliamlarını yaptı. PKK ve YPG gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle yüzlerce çocuğu katleden, çok sayıda çocuğu da yaralayan veya sakat bırakan terör örgütü... İşte 'bebek katili' PKK'nın kanlı eylemleri...

1980'lerde "Her evden bir cenaze çıkacak" diyerek yola çıkan terör örgütü katliamlarına ara vermeden devam etti. On yıllar boyunca çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı... Yüzlerce masum katledildi.

Kimi ilk kelimelerini daha yeni kurmaya başlamış, kimi oyun çağında... PKK terörü ile şehadete yürüyen katledilen bebekler çocuklar onlar.



PKK'nın uykusunda silahla taradığı eşref ve ve hibe bebekleri kim silebilir hafızalardan? Bugün yaşasalardı 30'lu yaşlarında olacaklarını düşününce yaşamlarını çalanları kim affedebilir? Terör örgütünün hain saldırılarında katledilen kundaklarında toprağa verilen minik bedenleri kim unutabilir...

Bebek katili PKK!
Bebek katili PKK!
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