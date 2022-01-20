20 Ocak 2022, Perşembe
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ANALİZ - Afrin zaferi 4. yılında
Takvim yaprakları 20 Ocak 2018'i gösteriyordu. PKK terör örgütü, Avrupa'dan Afrin'de beton tüneller inşa edecek kadar destek almış, cesaretlenmiş hatta kendini dokunulmaz görüyordu. Ta ki ilk Türk topçusunun atışı başlayana kadar. Terör örgütünün o kibirli duruşunun yerini hızla korku aldı. Türk askeri sivillerin güvenliğini sağlayarak, adım adım Afrin'den PKK'yı sildi. 4 yıl önce Zeytin Dalı Harekatı nasıl başladı, operasyon sürecinde neler yaşandı? İşte Türk askerinin zaferi...