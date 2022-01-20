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ANALİZ - Afrin zaferi 4. yılında

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Giriş: 20.01.2022 08:37
Takvim yaprakları 20 Ocak 2018'i gösteriyordu. PKK terör örgütü, Avrupa'dan Afrin'de beton tüneller inşa edecek kadar destek almış, cesaretlenmiş hatta kendini dokunulmaz görüyordu. Ta ki ilk Türk topçusunun atışı başlayana kadar. Terör örgütünün o kibirli duruşunun yerini hızla korku aldı. Türk askeri sivillerin güvenliğini sağlayarak, adım adım Afrin'den PKK'yı sildi. 4 yıl önce Zeytin Dalı Harekatı nasıl başladı, operasyon sürecinde neler yaşandı? İşte Türk askerinin zaferi...
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Afrin zaferi 4. yılında
Afrin zaferi 4. yılında
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