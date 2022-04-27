27 Nisan 2022, Çarşamba
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ANALİZ – 27 Nisan 2007’nın alt yapısı nasıl hazırlandı? E-Muhtıra başarılı olsaydı ne olacaktı?
27 Nisan 2007... Tarihe e-Muhtıra olarak geçti. Askerler hükümete ayar vermeye giriştiler. Ancak o dönem hükümet dik durdu ve askerin ayar verme girişimine sert karşılık verdi. Ya geçmişte olduğu gibi asker karşısında şapkasını alıp gitseydi? Yani e-Muhtıra darbeye dönüşseydi neler olacaktı? Aslında bu sorunun cevabını, herkes çok iyi biliyor... Detaylar analiz haberimizde...