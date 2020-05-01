ANALİZ - 1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı? İşte 1 Mayıs'ın kanlı tarihi |Video

Önce Amerika'da başlayıp tüm dünyaya yayılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü aslında ilk çıktığında bir bayram değil adeta kanlı bir gün olarak geçiyordu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Her 1 Mayıs provokasyonlara, kanlı eylemlere sahne oldu. Bu 200p yılında resmi bayram olarak ilan edilene kadar da devam etti. 1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı? İşte 1 Mayıs'ın kanlı tarihi analiz haberimizde...