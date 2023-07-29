29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Anadolu Diyarı Yalvaç’ta! Yeşil ve maviye yakın eşsiz bir güzellik
Denizden uzak ama yeşil ve maviye yakın eşsiz bir şehir. Anadolu Diyarı olarak bu hafta, Göller Yöresi'nin eşsiz doğal güzelliklerini tarihin zengin mirasıyla buluşturan Isparta'nın Yalvaç ilçesine konuk oldu. Yalvaç'ta ne yenir, ne içilir, nesi meşhurdur? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Selçuk Aydın Yalvaç'ı karış karış gezdi.