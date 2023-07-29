29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anadolu Diyarı Yalvaç’ta! Yeşil ve maviye yakın eşsiz bir güzellik

Anadolu Diyarı Yalvaç’ta! Yeşil ve maviye yakın eşsiz bir güzellik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2023 15:12
Denizden uzak ama yeşil ve maviye yakın eşsiz bir şehir. Anadolu Diyarı olarak bu hafta, Göller Yöresi'nin eşsiz doğal güzelliklerini tarihin zengin mirasıyla buluşturan Isparta'nın Yalvaç ilçesine konuk oldu. Yalvaç'ta ne yenir, ne içilir, nesi meşhurdur? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Selçuk Aydın Yalvaç'ı karış karış gezdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeşil ve maviye yakın eşsiz bir güzellik
Yeşil ve maviye yakın eşsiz bir güzellik
Çiftçilerin çiçekleri parkları süslüyor!
Çiftçilerin çiçekleri parkları süslüyor!
Kılıçdaroğlu nasıl CHP’nin başına geldi?
Kılıçdaroğlu nasıl CHP'nin başına geldi?
BBC’den çarpıcı 6 Şubat iddiası!
BBC'den çarpıcı 6 Şubat iddiası!
CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor?
CHP Parti Meclisi'nde kim kimi destekliyor?
CHP’ye kayyım! İmamoğlu babasının şirketi sandı
CHP'ye kayyım! İmamoğlu babasının şirketi sandı
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak’ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK’lı daha sarı poşette
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta teröristlere ağır darbe: 5 PKK'lı daha sarı poşette
İkamet izni olmayan gidecek
İkamet izni olmayan gidecek
Kılıçdaroğlu’na tepki: İstifa etmeli
Kılıçdaroğlu'na tepki: İstifa etmeli
Programında neler var?
Programında neler var?
Yerinde dönüşüm bugün başlıyor!
Yerinde dönüşüm bugün başlıyor!
Megakent’in kronik yarası: İETT
Megakent'in kronik yarası: İETT
Daha Fazla Video Göster