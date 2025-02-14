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Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 19:13
İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi kalp krizi geçiren bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yaptı. Hastanenin ilgili biriminin faaliyetleri durdurulurken, o görüntülere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise özel hastaneye idari para cezası uyguladı.
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Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!
Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!
Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!
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