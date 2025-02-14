14 Şubat 2025, Cuma
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Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!
İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi kalp krizi geçiren bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yaptı. Hastanenin ilgili biriminin faaliyetleri durdurulurken, o görüntülere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise özel hastaneye idari para cezası uyguladı.