Ameliyat masasında fiyat pazarlığı!

İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi kalp krizi geçiren bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yaptı. Hastanenin ilgili biriminin faaliyetleri durdurulurken, o görüntülere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise özel hastaneye idari para cezası uyguladı.

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