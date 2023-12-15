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Amasya’da korkunç ölüm! Boğanın saldırı anı kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 14:27
Güncelleme:15.12.2023 14:28
Amasya'da kesim için mezbahaya götürülen boğa görevli Kadir Bilen'e saldırdı. Bilen aldığı boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anı kameralara yansıdı.
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