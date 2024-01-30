- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Altınok’tan Memur-Sen Genel Başkanına ziyaret! Turgut Altınok “Ankara'da problemler çığ gibi büyüyor.”
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti. Memur- Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Altınok, Ankara'daki memurların ve bürokratların sorunlarını konuştuklarını söyledi. Altınok, "Ankara bir memur şehri, bürokrat şehri olarak biliniyor; çünkü devletimizin, ülkemizin başkentidir. Ankara'da çok sayıda memurumuz, bürokratımız var. Dolayısıyla bugün Memur- Sen'i ziyaret ettik. Ankara'mıza ne yapabiliriz, memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara'da ne beklentileri var? Biz, herkesi dinleyerek taleplerini alarak ki tabii bir de Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde sokakta olacağız. Ankara'da problemler çığ gibi büyüyor. Ciddi bir trafik problemi var. Ciddi bir ulaşım problemi var. Bunları konuştuk. Talepleri aldık. Bir kısmını yazdık" ifadelerini kullandı.