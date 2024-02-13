Altın madeninde toprak kayması! Erzincan Valisi ve İçişleri Bakanı A Haber’de

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması yaşandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzincan'da altın madeninin meydana gelen toprak kayması ile ilgili son durumu A Haber'de anlattı.

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