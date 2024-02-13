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Altın madeninde toprak kayması! Erzincan Valisi ve İçişleri Bakanı A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 17:36
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması yaşandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzincan'da altın madeninin meydana gelen toprak kayması ile ilgili son durumu A Haber'de anlattı.
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