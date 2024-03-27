27 Mart 2024, Çarşamba
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Almanya'daki PKK provokasyonuna tepki
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları, taşlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırganlar taş ve sopalarla Türkiye'nin Başkonsolosluk binasına saldırıda bulunarak zarar vermeye çalıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.