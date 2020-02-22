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22.02.2020

Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası Türkler endişeli! Görgü tanığı A Haber'e konuştu |Video

Almanya'nın Hanau kentinde, aşırı sağcı terörist Türklere ait iki işyerine silahlı saldırı düzenledi. Terör saldırısında 5'i Türk 10 kişi hayatını kaybetti. Evinde ölü olarak bulunan terörist Tobias Rahyen'in, yabancı düşmanı bir ırkçı olduğu ortaya çıktı. Almanya'da yaşayan Türkler saldırı sonrası A Haber'e konuştu. Hanau kentindeki İslamofobik saldırının görgü tanığı hain saldırıyla ilgili detayları ile anlattı.

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