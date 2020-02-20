Almanya'da ırkçı saldırı! Görgü tanığı o anları anlattı

Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Olayları anbean takip eden görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı.

Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Olayları anbean takip eden görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı.