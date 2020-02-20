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20.02.2020

Almanya'da ırkçı saldırı! Görgü tanığı o anları anlattı

Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Olayları anbean takip eden görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı.

Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Olayları anbean takip eden görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı.

Son dakika: Almanyanın Hessen Eyaletindeki saldırı! A Haber saldırganın videosuna ulaştı SON DAKİKA: ALMANYA'NIN HESSEN EYALETİ'NDEKİ SALDIRI! A HABER SALDIRGANIN VİDEOSUNA ULAŞTI
Son dakika: Almanyada 2 ayrı kafeye silahlı saldırı! Ölenler arasında Türkler de bulunuyor... SON DAKİKA: ALMANYA'DA 2 AYRI KAFEYE SİLAHLI SALDIRI! ÖLENLER ARASINDA TÜRKLER DE BULUNUYOR...

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