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20.02.2020
Almanya'da ırkçı saldırı! Görgü tanığı o anları anlattı
Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Olayları anbean takip eden görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı.
Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye yönelik silahlı saldırıda 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Olayları anbean takip eden görgü tanığı o anları A Haber'e anlattı.
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