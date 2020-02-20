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Son dakika: Almanya'nın Hessen Eyaleti'ndeki saldırı! A Haber saldırganın videosuna ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
ALMANYA'DA IRKÇI SALDIRI: İŞTE SALDIRGANIN MEKTUPLA BIRAKTIĞI VİDEO

'nın 'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İki kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için operasyon başladı. Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı. Öte yandan A saldırganın mektupla bıraktığı videoya ulaştı.

'nın 'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı.

Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İki kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için operasyon başladı.

İŞTE SALDIRGANIN MEKTUPLA BIRAKTIĞI VİDEO! A HABER O GÖRÜNTÜYE ULAŞTI

Saldıganın geride mektup bıraktığı ve o mektupta ırkçı ifadelerin olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan A saldırganın mektupla bıraktığı videoya ulaştı.

Ayrıca Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

İşte Almanya’daki saldırganın bıraktığı video ilk kez A Haber ekranlarında |Video SON DAKİKA HABERİ… İŞTE ALMANYA'DAKİ SALDIRGANIN BIRAKTIĞI VİDEO İLK KEZ A HABER EKRANLARINDA |VİDEO

"BURADA ŞEYTANLARA TAPILIYOR"

Videoda saldırgan şu ifadeleri kullanıyor;

"ABD'nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bunlarla savaşmalı"

ALMANYA'NIN HANAU KENTİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

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Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.



ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

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