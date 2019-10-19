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19.10.2019
Almanya'da canlı yayına damga vuran sözler: Haraç, silah, uyuşturucu...PKK’yı böyle tanıdık
Alman televizyon kanalı ZDF’te açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İtiraf niteliğini taşıyan "PKK" açıklamaların yanı sıra Başkan Erdoğan'ın Suriye konusunda haklı çıktığı sözleri canlı yayına damga vurdu.
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