Alman milletvekilleri A Haber’e konuştu! Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği...

Almanya 20 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim için gün sayıyor. Seçim çalışmaları devam ederken alman milletvekilleri ülke gündemini meşgul eden konulara ve Almanya-Türkiye ilişkilerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın röportajları…

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