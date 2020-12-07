Alman basınından algı operasyonu! Dünya Sağlık Örgütü'nün röportajını çarpıtarak yayınladılar

Alman basını, bu kez Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi üzerinden 'algı operasyonu' için düğmeye bastı. Dünya sağlık örgütü, yabancı bir basın kuruluşuyla yaptıkları röportajda bazı açıklamaların yanlış yorumlandığını fark ettiklerini açıkladı. Tüm bu detayları Frankfurt'tan Sabah Gazetesi Avrupa Temsilcisi İsmail Erel A Haber canlı yayınında anlattı.

Alman basını, bu kez Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi üzerinden 'algı operasyonu' için düğmeye bastı. Dünya sağlık örgütü, yabancı bir basın kuruluşuyla yaptıkları röportajda bazı açıklamaların yanlış yorumlandığını fark ettiklerini açıkladı. Tüm bu detayları Frankfurt'tan Sabah Gazetesi Avrupa Temsilcisi İsmail Erel A Haber canlı yayınında anlattı.