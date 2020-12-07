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Alman basınından algı operasyonu! Dünya Sağlık Örgütü'nün röportajını çarpıtarak yayınladılar

A Haber
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Giriş: 07.12.2020 17:34
Güncelleme:07.12.2020 17:38
Alman basını, bu kez Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi üzerinden 'algı operasyonu' için düğmeye bastı. Dünya sağlık örgütü, yabancı bir basın kuruluşuyla yaptıkları röportajda bazı açıklamaların yanlış yorumlandığını fark ettiklerini açıkladı. Tüm bu detayları Frankfurt'tan Sabah Gazetesi Avrupa Temsilcisi İsmail Erel A Haber canlı yayınında anlattı.

Alman basını, bu kez Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi üzerinden 'algı operasyonu' için düğmeye bastı. Dünya sağlık örgütü, yabancı bir basın kuruluşuyla yaptıkları röportajda bazı açıklamaların yanlış yorumlandığını fark ettiklerini açıkladı. Tüm bu detayları Frankfurt'tan Sabah Gazetesi Avrupa Temsilcisi İsmail Erel A Haber canlı yayınında anlattı.

Şimdi de Almanya merkezli DW Türkçe yalan terörünün merkezi! DSÖ Türkiye Ofisi açıklama yayınlamak zorunda kaldı ŞİMDİ DE ALMANYA MERKEZLİ DW TÜRKÇE YALAN TERÖRÜNÜN MERKEZİ! DSÖ TÜRKİYE OFİSİ AÇIKLAMA YAYINLAMAK ZORUNDA KALDI
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