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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Alman basınında NATO'yu karıştıracak iddia: Alman denizaltılarında Rus donanımı kullanıldı Giriş: 29.03.2021 08:42 Güncelleme:29.03.2021 08:54 Son dakika haberleri... ABD başta olmak üzere, NATO ülkeleri Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine karşı çıkarken, Alman basınında Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza atıldı. Almanya'nın en çok okunan haftalık gazetesi Bild am Sonntag, Almanya Donanması'na ait denizaltıların Rus şirketine ait navigasyon cihazlarıyla donatıldığını belirtti. DİĞER