06 Ocak 2023, Cuma
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Allah’a imanın nişanesi TEVEKKÜL: Allah’a güvenmek, teslim olmak
İslam, Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. İmanın nişanelerinden biri de tevekkül, yani "tam bir teslimiyetle Allah'ı vekil kabul etmek, O'na sığınmak, O'na güvenmek" demektir. Yüce yaradan Kur'an-ı Kerim'de kullarına "Bana tevekkül edin" diye buyuruyor.