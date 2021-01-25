Ali Gaffar Okkan şehit edilişinin 20. yılında Diyarbakır’da anıldı

Türkiye, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı. Diyarbakır’da düzenlenen anma töreninde Gaffar Okkan için yapılan anıta çiçek bırakıldı, şehit emniyet müdürü ve 5 silah arkadaşı için dua edildi.

Ali Gaffar Okkan, şehit edildiği yerde anıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı, 24 Ocak 2001'de düzenlenen saldırıda şehit oldu. Aradan 20 yıl geçti ama Diyarbakırlılar şehit emniyet müdürünü hiç unutmadı.

Anma töreni koronavirüs nedeniyle 25 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Ali Gaffar Okkan için yapılan anıta çiçek bırakıldı, şehit emniyet müdürü ve 5 silah arkadaşı için dua edildi.

Diyarbakırlılar gönüllerinde iz bırakan, şehidine duyduğu sevgi ile çocuklarına "Ali Gaffar" ismini verdi.