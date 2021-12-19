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Ali Babacan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2021 01:25
Güncelleme:19.12.2021 01:34
Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği skandal sözler tepki çekti. Babacan'ın sözlerine siyasiler baştan olmak üzere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o ifadeler...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce görevde olduğu dönemler AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiğini açıkça itiraf etmiş birçok kesim tarafından tepki toplamıştı. Babacan bir skandala daha imza atarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında sosyal medyada büyük tepki çeken ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'YE "KABİLE DEVLETİ" DEDİ
İstanbul'da 'Türkiye - Afrika Ortaklı Zirvesi'nin yaşandığı dönemde yönetime talip olduğu, doğup yaşadığı ülkeyle ilgili skandal açıklamalar yapan Ali Babacan, Türkiye'yi 'kabile devleti' olarak niteledi. Babacan, Başkan Erdoğan için ise "Reis reis dedikleri kabile devletinin reisi" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Babacan'ın skandal ifadelere sosyal medyada tepki yağdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Ali Babacan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında son yıllarda Türkiye'nin yapmış olduğu enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşifleri hedef alan Babacan, "20 yıldır gaz bulduk diye algı yönetimi yapıyorlar. Gazın miktarı belli değil, maliyeti belli değil, vatandaşa gaz veriyorlar" ifadelerini kullandı.

İHANETİNİ İTİRAF ETMİŞTİ!
Ali Babacan, CHP'nin tetikçiliğini yapan Halk TV ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söylemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI CHP-HDP-İYİ PARTİ HAMLESİ
İhanet ettiğini canlı yayında itiraf eden Ali Babacan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP-HDP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül'ü aday gösterme girişiminde bulunduklarını fakat başarısız olduklarını ifade etti.

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