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Algı operasyonu ellerinde patlayınca çılgına döndüler! CHP'li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü

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Giriş: 06.08.2021 00:16
Güncelleme:06.08.2021 00:17
Türkiye, orman yangınlarına karşı verdiği mücadelenin yanı sıra yalan haberlerle de mücadele ediyor. Yalan haberlerin yayılması ve pompalanmasında meşaleyi taşıyan isimlerse CHP'li vekiller. Dezenformasyon yaymayı kendine görev addeden CHP'nin Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in şoförü yalan haberlerin yayılmasını engellemek için bölgede görev yapan basın emekçilerinin üstüne yürüdü. Söz konusu saldırıya sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor!" dedi.
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