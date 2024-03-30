30 Mart 2024, Cumartesi
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Alevi vatandaşlardan Turgut Altınok'a destek kararı
Ankara'da yaşayan alevi vatandaşlar yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'u destekleme kararı aldıklarını duyurdular. Başkentteki tüm Alevi dedeleri adına konuşan kanaat önderi Müseyip Erdoğmuş, CHP'yi neden desteklemeyeceklerini A Haber'e anlattı.