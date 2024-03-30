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Alevi vatandaşlardan Turgut Altınok'a destek kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 13:05
Ankara'da yaşayan alevi vatandaşlar yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'u destekleme kararı aldıklarını duyurdular. Başkentteki tüm Alevi dedeleri adına konuşan kanaat önderi Müseyip Erdoğmuş, CHP'yi neden desteklemeyeceklerini A Haber'e anlattı.
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