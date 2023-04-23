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Alevi-Bektaşiler için peş peşe adımlar atıldı! İşte AK Parti döneminde yapılanlar

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Giriş: 23.04.2023 09:14
AK Parti 21 yıllık iktidarında alevi vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ayrı bir önem verdi. Alevi-Bektaşi geleneğinin temsilcileri, devlet katında ilk kez muhatap alındı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı resmen kuruldu. İşte atılan o adımlar…
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