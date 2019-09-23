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23.09.2019

Albayrak çiftiyle Central Park'ta görüşmüşlerdi! O anları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak’ı Central Park’ta yürüyüş yaptığı sırada görüntüleyen Türk faytoncularla görüştü. Albayrak çiftini görüntüleyen Türk faytonculardan Nurettin Kırbıyık, "Berat Albayrak eşi ile yürüyor ve çocuk arabasını sürüyordu. Başbaşalardı. 'Hoş geldiniz, Sizi faytonla gezdirelim dedim. Daha önce geldiklerinde de onları gezdirmiştim" dedi.

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