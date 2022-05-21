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Akşener’den tartışılacak 28 Şubat benzetmesi! Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 14:29
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 28 Şubat Postmodern Darbe sürecindeki başörtüsüne özgürlük eylemleri ile gezi kalkışmasını bir tuttu. Meral Akşener; Gezi eylemlerinin o dönem yapılan eylemlerle aynı olduğunu söyledi.
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Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti
Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti
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