Akşener’den tartışılacak 28 Şubat benzetmesi! Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 28 Şubat Postmodern Darbe sürecindeki başörtüsüne özgürlük eylemleri ile gezi kalkışmasını bir tuttu. Meral Akşener; Gezi eylemlerinin o dönem yapılan eylemlerle aynı olduğunu söyledi.

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