15 Aralık 2022, Perşembe
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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na Saraçhane'de adaylık göndermesi! Yine İmamoğlu'nu işaret etti!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasının ardından Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den adaylık konusunda yeni bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" çağrısına rağmen Akşener Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu Saraçhane'de "Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye’nin de seninle olduğunu görüyoruz." dedi. Akşener'in bu sözleri İmamoğlu'nun adaylığını onayladığı iddiaları güçlendirdi. İşte detaylar...