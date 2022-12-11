12 Aralık 2022, Pazartesi
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Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' göndermesi: Daha tartıya çıkmadınız
Son dönemde yaşadıkları krizlerle gündemden düşmeyen 6'lı masada yeni bir sorun patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak "Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" diye konuştu. Akşener'in söz konusu çıkışla, masanın küçük ortaklarına 'oyunuz kadar konuşun' göndermesini yapması, yeni tartışmaları da alevlendirecek gibi... Akşener, geçtiğimiz günlerde, "Masanın sahibi biziz" açıklamasını yapmıştı.