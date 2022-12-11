12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' göndermesi: Daha tartıya çıkmadınız

Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' göndermesi: Daha tartıya çıkmadınız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2022 23:43
Son dönemde yaşadıkları krizlerle gündemden düşmeyen 6'lı masada yeni bir sorun patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak "Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" diye konuştu. Akşener'in söz konusu çıkışla, masanın küçük ortaklarına 'oyunuz kadar konuşun' göndermesini yapması, yeni tartışmaları da alevlendirecek gibi... Akşener, geçtiğimiz günlerde, "Masanın sahibi biziz" açıklamasını yapmıştı.
Akşener’den ’oyunuz kadar konuşun’ göndermesi
Akşener'den 'oyunuz kadar konuşun' göndermesi
Tahsin Tarhan da mı yandaş?
"Tahsin Tarhan da mı yandaş?"
Samsun’da gençlerle buluşma
Samsun’da gençlerle buluşma
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
HDP’lilerden polise skandal tehdit
HDP'lilerden polise skandal tehdit
CHP’li Özkan’dan Meclis’te tepki çeken hareket
CHP'li Özkan'dan Meclis'te tepki çeken hareket
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
İşte Uğur Pektaş’ın son hali
İşte Uğur Pektaş’ın son hali
Kaçak villa ittifakı!
Kaçak villa ittifakı!
Bakanlık olaya el koydu
Bakanlık olaya el koydu
Duma Meclisi Başkanı Türkiye’ye geliyor
Duma Meclisi Başkanı Türkiye’ye geliyor
Daha Fazla Video Göster