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Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin temelini Anadolu Selçuklu veziri Sâhib Ata atmıştı açılışı Başkan Erdoğan yaptı

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Giriş: 25.12.2020 10:55
Güncelleme:25.12.2020 11:10
35 yıldır kapalı olan Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1250 yılında Anadolu Selçuklu veziri Sâhib Ata'nın temelini attığı Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Anadolu Selçuklu döneminde Anadolu Selçuklu veziri Sâhib Ata tarafından 1250 yılında temeli atılan Akşehir Taş Eserler Müzesi restore edildi.

35 yıldır kapalı olan Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin restorasyonu 2013 yılında AK Parti tarafından başlatılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu bugün tamamlanan müzenin açılışını gerçekleştirdi.

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