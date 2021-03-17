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Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yorum: Bir garabet sona erdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2021 22:13
Güncelleme:17.03.2021 22:27
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de PKK'nın siyasi kolu HDP'ye açılan kapatma davası hakkında yorumlarda bulundu. Emin Pazarcı, "Hukukun devreye girdiği yerde siyasetten bahsedilemez" dedi. Pazarcı, "Bir garabet sona erdi demek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirmiştir." şeklinde konuştu.

HDP kapatılacak mı kapatılmayacak mı? tartışmaları sürerken gündeme bu sorunun yanıtı hakkında önemli bir haber düştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Hazırlanan iddianame 600'ü aşkın sayfadan oluşuyor.

"BİR GARABET SONA ERDİ"

Bu kritik gelişmeyi A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Hukuki boyut, siyasi boyut gibi bir tartışmanın içindeyiz. Hukukun olduğu bir yerde siyasetten bahsedilemez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiyse siyaseten şöyle yapalım böyle yapalım gibi tartışmalara giremezseniz. Girerseniz hukuku ayaklar altına almış olursunuz, yerle bir edersiniz. İyi kötü bizim de bir hukuk bilgimiz var. Dünyanın her tarafında da bu böyledir, bu şekilde yapılır. Eğer hukuk size bir şeyleri emrediyorsa şunu diyemezsiniz; "Biz tacizciyi, tecavüzcüyü içeri atıyoruz ama taciz tecavüz devam ediyor, biz bunları serbest bırakalım" deme hakkında sahip değilsiniz. Teröristi bırakma hakkına sahip değilsiniz. Sizin anayasanız ve yasanız bir takım hükümler içeriyorsa bunları yerine getirmek zorundasınız. Yoksa hukuk devletinden söz edemezsiniz. Vatandaşınızın, halkınızın hukuka olan saygısı yok olmuş olur. Yani bunun altını çizmek lazım. Aman biz bekleyelim görelim diyemezsiniz. Bir garabet sona erdi demek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirmiştir." dedi.

"HDP'NİN KURULUŞ AMACI BELLİDİR..."

Pazarcı, "HDP zaten terörle arasına mesafe koymadı. Koyamaz çünkü HDP'nin kuruluş amacı bellidir. HDP'nin adayları Kandil'de belirlenmiştir. HDP, PKK'nın asker alma şubesi gibi yani militan alma şubesi gibi çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

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